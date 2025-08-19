El panameño sí lee, comprobado

La Feria Internacional del Libro de Panamá cerró con un récord de asistencia durante los siete días que duró el evento literario, desmintiendo el mito de que a los panameños no les gusta leer o no lo hacen.

La asistencia de más de 108 mil personas, cuatro mil más que el año pasado, demuestra un creciente interés por el mundo de las letras. No importa si prefieren libros de autoayuda, trilogías, novelas históricas o los populares mangas, que ganan cada vez más adeptos; lo importante es cultivar este hábito.