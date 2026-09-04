El patrimonio histórico

Hace unos días se desató una polémica porque un turista aseguraba que en Panamá se estaba cobrando para entrar a las iglesias del Casco Antiguo. Esto no es del todo cierto, ya que quienes acuden a escuchar misa o a rezar no pagan.

Lo preocupante es que muchas personas apoyaron esa postura sin conocer el contexto. Dado que estas estructuras son patrimonio histórico, desde el año pasado se implementó un programa de sostenibilidad que solicita un aporte simbólico para su mantenimiento si se visita el lugar con fines turísticos, tal como ocurre en otros países.