El periodismo en tiempos difíciles

La llegada de más herramientas en las que se distribuye información con mayor rapidez ha sido el reto del periodismo en todos los tiempos, pero algo sí es seguro, no es lo mismo presentar una noticia sin tomar bando, con todas las fuentes, que agarrar textos y postearlos en redes con una tonalidad de opinión o cizaña. El periodista no toma partes, es los ojos de la ciudadanía y está vigilante ante lo que no es obvio. Hoy, Día del Periodista, en que somos atacados por grupos que buscan sembrar odio, exhorto a no caer; a seguir poniendo el dedo en la llaga.