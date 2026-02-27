El periodismo multiplataforma

La tecnología avanza a pasos agigantados impactando todos los campos, y uno que ha experimentado múltiples cambios es el periodismo. El periódico Metro Libre cumple su 14.º aniversario y podemos dar fe de esa gran evolución, en la que pasamos de tener solo ediciones de papel a ser un diario multiplataforma. Creamos contenido para la versión impresa, el sitio digital, redes sociales, e-Paper y pódcast; siempre manteniendo las bases de la profesión y esa mística que nos caracteriza. Evolucionar no significa descuidar la calidad ni dejar de lado la veracidad, sino adaptar la información a los nuevos tiempos.