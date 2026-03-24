Cotilleo sin pesar

El valor de los artesanos

El valor de los artesanos
Gina Arias
24 de marzo de 2026

Con mucha frecuencia, los artesanos panameños son víctimas del regateo debido a la poca educación y promoción sobre el valor de los productos nacionales.

Las molas, el sombrero pintao, los tembleques y las chaquiras son algunas de las artesanías más populares del país, todas con un elemento en común: requieren cientos de horas de trabajo para su elaboración.

Hace falta un mayor esfuerzo de educación y concienciación para que, como panameños, reconozcamos el verdadero valor de estas piezas icónicas de nuestra identidad.

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Panamá
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