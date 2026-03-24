El valor de los artesanos

Con mucha frecuencia, los artesanos panameños son víctimas del regateo debido a la poca educación y promoción sobre el valor de los productos nacionales.

Las molas, el sombrero pintao, los tembleques y las chaquiras son algunas de las artesanías más populares del país, todas con un elemento en común: requieren cientos de horas de trabajo para su elaboración.

Hace falta un mayor esfuerzo de educación y concienciación para que, como panameños, reconozcamos el verdadero valor de estas piezas icónicas de nuestra identidad.