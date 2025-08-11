Cotilleo sin pesar

Empieza la fiesta de las letras

Empieza la fiesta de las letras
Zulema Emanuel
11 de agosto de 2025

Hoy arranca la Feria Internacional del Libro de Panamá, un espacio donde convergen las letras con el arte, la música y otras disciplinas, ofreciendo a los asistentes un abanico de opciones entretenidas y educativas.

Para quienes amamos la lectura, es como ir a Disney: uno se queda maravillado con cada actividad, lanzamiento de libro, charla, presentación artística, debate y mucho más. Hay muchísimo que ver y serán siete días cargados de propuestas para todas las edades.

Ojalá que la gente se tome el tiempo de visitarla, disfrutar y aprender.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR