Empieza la fiesta de las letras

Hoy arranca la Feria Internacional del Libro de Panamá, un espacio donde convergen las letras con el arte, la música y otras disciplinas, ofreciendo a los asistentes un abanico de opciones entretenidas y educativas.

Para quienes amamos la lectura, es como ir a Disney: uno se queda maravillado con cada actividad, lanzamiento de libro, charla, presentación artística, debate y mucho más. Hay muchísimo que ver y serán siete días cargados de propuestas para todas las edades.

Ojalá que la gente se tome el tiempo de visitarla, disfrutar y aprender.