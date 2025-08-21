Cotilleo sin pesar

Es pura ignorancia

Es pura ignorancia
Zulema Emanuel
21 de agosto de 2025

Me llamó la atención el caso de la futbolista escocesa, de 16 años, quien pasó de la ilusión de firmar su contrato como deportista profesional a recibir duras críticas en redes sociales debido a su acné severo.

El club con el que firmó compartió la foto en su cuenta principal, y ante el acoso digital, tuvieron que eliminar la imagen.

Esto demuestra la poca empatía y la falta de tacto de algunas personas, pues no respetaron que se trataba de una menor de edad en plena adolescencia, con un problema de salud que puede afectar a cualquiera.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR