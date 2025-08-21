Es pura ignorancia

Me llamó la atención el caso de la futbolista escocesa, de 16 años, quien pasó de la ilusión de firmar su contrato como deportista profesional a recibir duras críticas en redes sociales debido a su acné severo.

El club con el que firmó compartió la foto en su cuenta principal, y ante el acoso digital, tuvieron que eliminar la imagen.

Esto demuestra la poca empatía y la falta de tacto de algunas personas, pues no respetaron que se trataba de una menor de edad en plena adolescencia, con un problema de salud que puede afectar a cualquiera.