Expertos en criticar

Con las redes sociales, cualquier persona se siente con derecho a opinar y desacreditar a otros, criticar proyectos, eventos y demás, sin siquiera tener conocimientos del tema.

Lo peor, es que hay algunos que hasta incitan a que gente conocida hable de una situación de forma negativa y cuando eso no sucede, se molestan. Me parece que debemos ser equilibrados y es verdad que hay mucho por cambiar en el país, pero no puede ser que haya más gente criticando, que aportando. No todo está mal y también hay que contribuir para mejorar.