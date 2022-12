Fuertes resfriados, influenza o Covid-19

Aquí no importa cuál es la dolencia derivada de la gripe, lo que vale es que el panameño visite al doctor y tenga un diagnóstico concreto, pues no debe automedicarse. A la fecha, la mayoría de las personas que están contagiando a otras con Covid-19, es porque no usan mascarillas, no tienen el cuidado adecuado ni el aseo que se requiere.

Así como nos gusta compararnos con otras naciones, deberíamos mirarnos en el espejo de esos países que siguen azotados por este virus, que parece, nunca se va a ir de nuestras vidas. ¡Más conciencia!