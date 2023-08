¿Grabar videos y cuál es el fin?

Sin conocimiento de fotoperiodismo, cámara o alguna carrera afín a la comunicación, mucha gente va por la calle buscando qué está mal puesto, quién pelea, discute, roba o hace cualquier otra actividad cuestionable para grabar y subir a las redes. ¿Para qué quieren subir, cuál es el morbo de grabar a alguien golpeando a otro y no hacer nada? Lo peor, gente que dice que jamás se meterían en una pelea pues no saben si son pareja. Nos quejamos que los políticos no piensan en el pueblo, pero nosotros tampoco somos solidarios con el de al lado.