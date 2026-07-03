Hacen falta más campañas

Es alarmante la cantidad de casos de maltrato animal que se difunden cada semana en redes sociales; la crueldad contra seres indefensos resulta devastadora. El problema se agrava cuando los niños presencian estos actos en casa, repitiendo luego los mismos patrones de conducta.

A pesar de las campañas de concienciación promovidas por diversas fundaciones y de la existencia de leyes que penalizan estos hechos, las cifras no bajan. Hace falta un compromiso más profundo de las autoridades para frenar una realidad que sigue en aumento.