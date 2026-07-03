Hacen falta más campañas

Es alarmante la cantidad de casos de maltrato animal que se difunden cada semana en redes sociales; la crueldad contra seres indefensos resulta devastadora. El problema se agrava cuando los niños presencian estos actos en casa, repitiendo luego los mismos patrones de conducta.A pesar de las campañas de concienciación promovidas por diversas fundaciones y de la existencia de leyes que penalizan estos hechos, las cifras no bajan. Hace falta un compromiso más profundo de las autoridades para frenar una realidad que sigue en aumento.