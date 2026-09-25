Hay que derribar los mitos

El tema de la donación de órganos sigue rodeado de tabúes y desinformación. Aunque una persona manifieste en vida su consentimiento para donar sus órganos al morir y salvar a otros, muchas familias se niegan a respetar esa voluntad.

Considero que hace falta mayor docencia sobre la materia para derribar mitos y reticencias, transformando así la percepción social. Para mí, donar es un último acto de bondad: hay cientos de personas en lista de espera por un hígado, un riñón o una córnea, y ser donante permite dar una oportunidad de vida a otros.