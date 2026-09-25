Cotilleo sin pesar

Hay que derribar los mitos

Hay que derribar los mitos
Zulema Emanuel
25 de septiembre de 2026

El tema de la donación de órganos sigue rodeado de tabúes y desinformación. Aunque una persona manifieste en vida su consentimiento para donar sus órganos al morir y salvar a otros, muchas familias se niegan a respetar esa voluntad.

Considero que hace falta mayor docencia sobre la materia para derribar mitos y reticencias, transformando así la percepción social. Para mí, donar es un último acto de bondad: hay cientos de personas en lista de espera por un hígado, un riñón o una córnea, y ser donante permite dar una oportunidad de vida a otros.

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Panamá
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