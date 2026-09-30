En las redes hay muchas personas dando consejos de nutrición sin tener un título oficial, y eso es un peligro. Hay quienes las siguen al pie de la letra sin saber los riesgos que pueden acarrear para su salud.

Lo peor es que prometen soluciones milagrosas, demonizan grupos enteros de alimentos y hasta pueden fomentar trastornos de la conducta alimentaria al proponer dietas restrictivas que en nada ayudan a llevar una vida saludable. Por eso, también hay que desconfiar de quienes venden suplementos milagrosos en las redes.