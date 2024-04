Hay que hacer introspección

Todos debemos hacer un ejercicio antes del próximo 5 de mayo, poniendo sobre la mesa lo importante, los valores y lo que de verdad queremos para Panamá, para ese nombre que tanto nos enorgullecemos de gritar en los himnos y canciones, pero que una vez damos la espalda, flagelamos sin misericordia. No, lo mejor no es lo que me conviene a mí, es lo que necesitamos hacer para que esta nación florezca. Sabemos que la imagen no será la de un catálogo suizo, pero podemos hacer de este ventajoso país un lugar mejor, se necesitan las ganas.