Hay que orientar a los jóvenes

El fenómeno de los retos virales en redes se ha salido de control, en especial con la reciente tendencia que instaba a estudiantes a escribir amenazas en paredes y espejos de instituciones educativas.

En Panamá se registraron casos y las autoridades manifestaron que han identificado a los menores que se dejaron arrastrar por estas conductas irresponsables para realizar ese “desafío” promovido internacionalmente. Más allá de la sanción, se requiere orientar a los jóvenes para que no sigan corrientes que solo provocan un pánico innecesario.