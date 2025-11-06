Hay que ser buenos ciudadanos

Nos encontramos en el mes de la patria y mucho se habla de que debemos amarla y respetarla, pero eso incluye la manera en que nos comportamos.

Honrar a la nación no es solo cantar el Himno Nacional o saludar a la Bandera; también debemos actuar como buenos ciudadanos: cumplir las normas y leyes, pagar impuestos, respetar los derechos de los demás, ser tolerantes, cuidar los bienes públicos y obrar con honestidad en cualquier rol que desempeñe.

Alguien que ama a su país lo demuestra con acciones concretas en su vida diaria.