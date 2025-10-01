Hay que ser consecuentes

Algunas personas proyectan una imagen que no pueden sostener a lo largo del tiempo.

Olvidan que ser consecuente implica actuar en concordancia con lo que se piensa y se dice, demostrando coherencia entre palabras, acciones, pensamientos y valores. Hay numerosos casos de figuras públicas, del espectáculo, la política y la religión que descuidan este principio. Por ello, cuando sus acciones contradicen sus palabras o sus valores, terminan ofreciendo discursos vacíos, generando confusión y erosionando la confianza que se les había depositado.