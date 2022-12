Hay que vacunar a los niños

Pasó el tiempo de vacunar a los adultos, de influenza, Covid-19, neumococo y demás enfermedades respiratorias, pero los padres se han quedado rezagados con los infantes. Ahora, que la ola de virus aqueja a los infantes, muchos ignorantes aseguran que los hospitales siempre han estado llenos de niños enfermos y que todo es una cuestión de los medios, claro porque no tienen a sus hijos hospitalizados. No es una cuestión de si cree o no, aquí la cosa es que si el niño se enferma y no se cuida, el problema pulmonar se podría agravar; ser mortal.