Hoy inicia la fiesta de las letras

Hoy empieza la esperada Feria del Libro Internacional de Panamá, un encuentro en el que escritores de diferentes edades presentarán sus obras en las que invitan a reflexionar sobre diferentes temas, como la empatía, la crianza responsable en la era digital, cómo preservar esa esencia humana en la era de los algoritmos, empoderamiento femenino, gastronomía, la importancia de la escritura y mucho más.

La oferta es amplia, con más de 600 actividades, donde destacan conversatorios sobre El Canal de Panamá, que este año es el invitado de honor.