Influenza y resfriados se mantienen

Hospitalizaciones por influenza o cuadros virales de resfriados siguen siendo las enfermedades más tratadas en los cuartos de urgencias y en las citas diarias en policlínicas y dispensarios de salud.

Médicos siguen recomendando usar la mascarilla y no automedicarse, pues la influenza, es contagiosa y podría afectar tanto los pulmones, que los pacientes terminan en cama. Es importante mantenerse hidratado, tomar Vitamina C y no quedarse con la ropa húmeda si lo agarró algún aguacero, ya que esto podría agravar los síntomas.