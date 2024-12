La calle esta de locos

Entre los amigos de lo ajenos y el estrés que llega con las fechas y dejar todo para el último momento, la paciencia para estas épocas está al borde de la extinción.

La empatía se fue de vacaciones y nos ha dejado a la intolerancia en cada esquina. Es momento de hacer un alto, no dejar que el consumismo de la época o temas materiales nos abrumen al punto de no poder disfrutar de la familia, los amigos y el compartir en armonía durante estas festividades. Es una cuestión de ponernos límites, organizar nuestros días y lo que no se puede soltarlo.