La cultura musical debe elevarse

Viendo la interpretación de la ganadora de Vive La Música 2010 Brenda Lau, del tema “Patria”, me lleva a pensar cuánto se ha formado y trabajado duro para convertirse en la gran cantautora que es. Tuvo un sueño y fue por este hasta lograrlo y hacer la diferencia entre los artistas. Eso me lleva a reflexionar que la mayoría de los nuevos cantantes no tienen que seguir ese patrón de música urbana, que solo alaba la letra de sexo explícito; hay caminos mejores que el autotune. La carrera del músico es más allá de “suban las manos mi gente”.