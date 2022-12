La decisión está en sus manos

Llegó diciembre y parece que lo único que sube o por lo menos de lo que más se queja la gente es del guandú y la papa. Se habla de siete dólares la libra de este guisante, que sería todo un lujo añadirlo a la comida de ese panameño que apenas le alcanza para comprarse un jamoncito o un pollo grande para asar en Navidad.

¿Por qué el ruido y la sorpresa del precio?, no corra el gusto a nadie. Si a usted no le alcanza, no lo compre y busque de lata, agregue frijoles o cualquier otra alternativa. Así como los arbolitos caros, deje eso allí y vaya por lo económico.