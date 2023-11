La donación de sangre es importante

Con la situación como está, de cierres en cualquier lugar por tres o cuatro personas, ha bajado la asistencia de donación de sangre en los hospitales, sobre todo en la Caja de Seguro Social, desde donde animan a que la gente se reactive. Es importante para todos los humanos mantener sangre en estos bancos, pues no sabemos qué pasará mañana y si vamos a necesitar de esta ayuda. Que la ira por una situación no nos quite la cualidad de la empatía, volvamos a los hospitales para ayudar al que más lo necesita, reactivemos la donación de sangre.