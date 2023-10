La educación debe ser una prioridad

La educación en las escuelas privadas es una prioridad, pues no han parado sus clases. Algunas de manera presencial y otras han regresado al formato virtual de pandemia; lo importante para los educadores de estos planteles es no perder el ritmo. De las públicas no podemos decir lo mismo, pues los maestros se han unido nuevamente a las protestas, sin ninguna intención de regresar o solucionar la pérdida. Podemos sacar cuentas de cuántas veces estos profesionales han dejado sus puestos, en estos últimos cinco años y nos dejan pensando.