La falta de humanidad

El maltrato animal en nuestro país es alarmante. Las desgarradoras imágenes de mascotas rescatadas que comparten las fundaciones resultan, en muchas ocasiones, difíciles de observar debido a la gravedad de las heridas y al extremo estado de abandono en el que son halladas.

Con escaso presupuesto y, a menudo, con recursos mínimos, los encargados de salvaguardar a estos seres hacen milagros. Lo más grave es que, a pesar de las leyes vigentes, persisten las mismas infracciones. Se requiere mayor conciencia.