La hidratación es clave

Ante el incremento de las temperaturas en el país y a nivel internacional, es importante que la gente se mantenga hidratada en todo momento, pero con mayor énfasis si va a exponerse y realizar actividades bajo el sol.

Los médicos ya han explicado que, más allá de los golpes de calor, también se están dando con mayor frecuencia el agotamiento por calor, la fatiga, distintos grados de deshidratación y dolores de cabeza, que al final agravan condiciones existentes como la hipertensión arterial y las enfermedades cardíacas. Hay que tomar agua.