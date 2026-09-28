La idea es unir, no separar

En el interior del país se ha desatado toda una polémica por las declaraciones que dio un folclorista, exaltando a su festival y demeritando a otros. Pienso que la idea de estos eventos es unir a la población y no separarla en discusiones estériles que nada aportan al desarrollo de la sociedad, y menos a impulsar estas actividades que son una muestra de cultura y tradición.

Qué mal que una figura, cuya labor es investigar, rescatar, documentar y preservar las expresiones culturales y costumbres de los pueblos, se exprese de esa manera. Todas las iniciativas son importantes y necesarias.