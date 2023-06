La lectura digital vs la de papel

Está claro que las aplicaciones digitales, Wattpad, kindle, eBiblio, ebooks y muchos más han llegado para alcanzar nuevos públicos y facilitar la lectura a esas personas que viven en un mundo ajetreado, que no les permite cargar libros físicos. También es una realidad que la frase “ya nadie lee en papel” está equivocada. Tal vez el que es asiduo a lo digital no toca el papel, pero no puede aseverar cosas que no sabe. Para sorpresa, en los últimos años, son los jóvenes los que más textos físicos buscan, pues les encanta tener el material.