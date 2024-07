La solidaridad no cuesta nada

Reflexiono algo que leí en las redes sociales: “la solidaridad es gratis, no cuesta nada”, esto por el tema de Venezuela, del que todo el mundo sabe y opina, pero no tienen ni idea lo que esas personas han vivido a lo largo de estos años. Así como los “opinólogos” de política, estaban otros preguntando si alguna vez desde el extranjero la gente se interesaba en nuestras elecciones, un comentario que de inmediato recibió decenas de respuestas. La gente le pedía a esa persona que si no tenía nada que decir, que callara, pues la empatía no costaba nada.