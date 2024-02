La vigilancia en el vecindario

Los corregimientos en los que la Estación de Policía está más cerca, en teoría son los que más vigilancia deben tener, pero eso no es garantía. En las últimas semanas, la ola de hurtos en casas del Camino Real de Betania y áreas aledañas no paran, incluso, hace unos días hasta se llevaron un auto estacionado en un área iluminada. El detalle está en que la estación está a pocos metros de los sitios en los que se dieron los incidentes. Los moradores aseguran que ya no hacen rondas como antes y que se necesitan más cámaras de vigilancia.