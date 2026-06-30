Las críticas por apoyo son innecesarias

Esas peleas que se han dado en redes entre personalidades, comparándose para ver quién apoya más para enviar ayuda a Venezuela, son innecesarias.

Cada quien hace lo que puede dentro de sus posibilidades y nadie le puede reprochar nada. Si alguien comparte información para motivar a otros a donar, esa es su forma de brindar ayuda y el que no comparte nada en sus cuentas es su derecho. Pienso que no debemos quedarnos en lo superficial, sino ir al fondo: hay gente que murió, otras aún siguen debajo de los escombros y miles están damnificados. La empatía no se mide en las redes. ¡Basta!