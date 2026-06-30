Cotilleo sin pesar

Las críticas por apoyo son innecesarias

Las críticas por apoyo son innecesarias
Zulema Emanuel
30 de junio de 2026

Esas peleas que se han dado en redes entre personalidades, comparándose para ver quién apoya más para enviar ayuda a Venezuela, son innecesarias.

Cada quien hace lo que puede dentro de sus posibilidades y nadie le puede reprochar nada. Si alguien comparte información para motivar a otros a donar, esa es su forma de brindar ayuda y el que no comparte nada en sus cuentas es su derecho. Pienso que no debemos quedarnos en lo superficial, sino ir al fondo: hay gente que murió, otras aún siguen debajo de los escombros y miles están damnificados. La empatía no se mide en las redes. ¡Basta!

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Panamá
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