Las estafas en Telegram

Los estafadores se han activado en Telegram, creando grupos con el nombre “Trabajo a tiempo parcial”, cuyo único fin es sacarle plata a los más incautos.

Estos delincuentes digitales atraen a las personas con la promesa de ganar dinero fácil con acciones sencillas. Para supuestamente recibir los pagos, les piden que entreguen su cuenta bancaria. Además, animan a otros a participar mostrando capturas de transferencias bancarias. Todo esto es una ilusión y la situación empeora cuando te piden que “inviertas” para ganar más, pues eso nunca ocurre.