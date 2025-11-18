Las estafas no paran

Se acerca la época en que los estafadores se activan, intentando despojar a la gente de sus ahorros, décimo y bonos navideños.

Hay que tener mucho cuidado y no creer en esas llamadas desesperadas de pedidos de auxilio en las que, a medianoche, solicitan que se transfieran fondos a una cuenta de forma urgente para ayudar a un supuesto familiar.

Evite caer en su juego y hacer transferencias a personas desconocidas. Si recibe un mensaje o llamada de ese tipo, dude, y lo mejor es corroborar la información con otro familiar o conocido cercano.