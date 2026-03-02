Cotilleo sin pesar

Las personas pecan de “buena gente”

Zulema Emanuel
02 de marzo de 2026

En Panamá, las personas pecan de “buena gente”, creen todo lo que les dicen sin antes verificar o consultar con otros, y siempre hay alguien que se aprovecha. Esto ocurre, en especial, con aquellos que participan en concursos de belleza. Parece mentira, pero siempre salen a relucir escándalos, desacuerdos y hasta denuncias por incumplir con lo pactado.

Hay que leer bien los contratos y buscar asesoría si no se entiende algo; además, es necesario saber que ese documento solo es válido cuando está firmado por ambas partes. Ninguna persona lo puede acosar o intimidar por algo que no es legal.

