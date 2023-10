Las propiedades del Estado y sus usos

Vandalizar las paradas de MetroBus y las estaciones del Metro de Panamá es una constante. Hace unos días me tocó ver la caseta de la Universidad de Panamá, frente al Colegio Artes y Oficios, destruida y un reguero de vidrios en el piso. Creo que ya es momento que las autoridades, en conjunto con el Centro de Operación Nacional, empiecen a poner cámaras cerca de estos lugares, pues el ciudadano no entiende que debe cuidar la propiedad del Estado. Luego cae un aguacero y suben videos a las redes que la caseta no tiene vidrios.