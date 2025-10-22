Las redes hacen su magia

Hay veces que las redes sociales hacen su magia y vuelven virales a personas que son un ejemplo a seguir, cuyas acciones nos recuerdan que todos podemos contribuir a tener un mundo mejor.

Hace unos días se hizo viral la historia de un joven que vendía chocolates en las calles de Colón porque no conseguía un trabajo formal, pero eso no le quitó la esperanza ni la creatividad para ayudar a su familia. Hoy, está contratado en una organización reconocida y tiene la oportunidad de poner a prueba sus talentos. Esto es una muestra de que la perseverancia y la buena actitud siempre traen cosas buenas.