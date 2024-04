Las tareas de los niños hoy día

En lo que va del año he escuchado de todo en cuanto a tareas que deben cumplir los pequeños en la escuela. Desde niños de pre-kínder recitando poemas de 3 y 4 estrofas, otros buscando barro para tareas hasta los que hacen cinco ejercicios en un día. Creo que esto de empujarle al estudiante tantas actividades para un solo día es algo peligroso y no hablo desde un muro de cristal, porque eso podría pensar el lector. Creo que a estas generaciones hay que exigirles, pero me preocupa que sea parte de una agenda que busca hacer paros más adelante.