Legislaciones saludables

Panamá dio un paso significativo al aprobar una legislación que incluye el agua como opción dentro de los combos de comida rápida. Anteriormente, muy pocos establecimientos permitían sustituir la bebida azucarada del combo sin incurrir en un costo adicional, por lo que resulta beneficioso que se haya regulado este aspecto.

Aunque la decisión de elegir agua recae en el consumidor es importante destacar la necesidad de que esta siempre esté disponible como opción y que las azucaradas no sean la alternativa obligatoria.