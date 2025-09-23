Letras que trascienden

Ayer leí el mensaje que escribió Rubén Blades luego de que unos jóvenes en Bogotá interpretaran su canción “Amor y Control”, en el Festival Cordillera.

El maestro resaltó cómo su canción, lanzada hace 33 años, sigue vigente y sobrevive en el tiempo. Una enseñanza de oro para la nueva generación de compositores y artistas, a quienes recomendó no seguir la “moda” y escribir letras con honestidad.

Hoy en día vemos muy pocas propuestas de temas profundos que nos inviten a reflexionar; son más coros y repeticiones que canciones con sustancia.