¡Los bebés tienen horario!

Con esto de la libertad de hacer lo que nos da la gana, muchas madres y padres no entienden que “hay sitios y hay sitos para los bebés”, no deben estar en un concierto, ni en el cine o en cualquier evento nocturno. Sí, todos pagamos para ir a estos sitios y tenemos los mismos derechos, entre ellos, disfrutar del ambiente en paz y no andar subiendo y bajando santos, preocupados porque un niño está llorando, está afectado por el ruido o tiene sueño.

Organizadores de conciertos y autoridades que protegen a los menores deben estar vigilantes.