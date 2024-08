Los juguetes deben ser seguros

En pocas semanas los padres revisarán catálogos de juguetes para Navidad e iniciarán el abono de los mismos, pero siempre deben tener en cuenta la seguridad de los niños. Los aparatos tecnológicos necesitar supervisión y control.

Los pequeños no deben pasar horas mirando una pantalla; no se trata de entretener al niño porque molesta, sino de que disfrute y aprenda. Así mismo, hay scooters eléctricos que no deberían estar en categoría infantil, pues son aparatos de riesgo. El adulto tiene que analizar bien las compras que hace.