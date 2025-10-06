Los peatones “zombis”

La gente insiste en cruzar calles concurridas hablando, chateando o haciendo videollamadas con su celular, sin importar que esa práctica irresponsable pueda costarles la vida o causar accidentes en los que terceros salgan lesionados.

Es increíble ver cómo jóvenes y adultos incurren en esta acción; a veces, me ha tocado verlos caminar por las avenidas sin fijarse si vienen vehículos. Esta adicción al teléfono móvil y a estar siempre pendiente es preocupante, pues no pueden pasar ni un momento sin revisar su dispositivo.