Los sonidos que regresan

La música que escuchábamos hace 20 años vuelve a estar en tendencia. En la actualidad muchos jóvenes comienzan a descubrir las canciones de Britney Spears y los Backstreet Boys, quienes formaban parte de la realeza del pop durante el 2000.

Incluso artistas icónicos y de amplia trayectoria, como Phil Collins, con “Easy Lover”, y Michael Jackson, con su tema viral “Chicago”, forman parte de las playlists de la GenZ.

El panorama nacional no escapa a esta realidad. Artistas con canciones de hace 30 años están logrando conectar con las nuevas generaciones.