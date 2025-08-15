Los últimos días

Solo quedan tres días para que termine la Feria Internacional del Libro de Panamá, que estará abierta hasta el domingo en Atlapa.

Ha sido una semana intensa, con presentaciones de libros, charlas, conversatorios, congresos y otras actividades culturales, en las cuales los asistentes han podido conocer más sobre diversos temas y conectar con autores. Puedes encontrar obras sobre cómo sobrellevar el dolor, transformar traumas, adquirir herramientas para comunicarse en público, mejorar las ventas, e historias de ficción o biográficas, entre otros.