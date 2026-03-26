Los vecinos del Casco

La Semana Santa en el Casco Antiguo se presenta como una de las expresiones más profundas de fe y tradición en Panamá, pero también invita a reflexionar sobre una realidad que no puede ignorarse: la gentrificación y el desplazamiento que viven muchas familias.

Creo que reconocer esta situación no resta valor ni peso a la celebración religiosa. Es una oportunidad para preguntarnos, como sociedad y creyentes, cómo preservar no solo el patrimonio arquitectónico y cultural, sino también a las personas sin importar su estatus social.