Cotilleo sin pesar

Los vecinos del Casco

Los vecinos del Casco
Gina Arias
26 de marzo de 2026

La Semana Santa en el Casco Antiguo se presenta como una de las expresiones más profundas de fe y tradición en Panamá, pero también invita a reflexionar sobre una realidad que no puede ignorarse: la gentrificación y el desplazamiento que viven muchas familias.

Creo que reconocer esta situación no resta valor ni peso a la celebración religiosa. Es una oportunidad para preguntarnos, como sociedad y creyentes, cómo preservar no solo el patrimonio arquitectónico y cultural, sino también a las personas sin importar su estatus social.

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Panamá
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