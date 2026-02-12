El maltrato animal en Panamá es un tema que genera profunda impotencia; a pesar de que existen leyes que sancionan a los agresores, muchas personas las ignoran y continúan cometiendo estas faltas.

Se olvidan que estos son seres que no pueden valerse por sí mismos y que dependen del cuidado y afecto de los humanos. Si bien existen numerosas fundaciones dedicadas a rescatar y dar en adopción a animales en situación de riesgo, el verdadero cambio reside en crear conciencia social: estas acciones son inaceptables y no deben permitirse bajo ninguna circunstancia.