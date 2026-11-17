Durante este mes de noviembre ha habido muchas personas que han caído en la tentación de pedirles a diferentes aplicaciones que las vistan con atuendos folclóricos y polleras, pero hasta ahora no he visto ninguna imagen que sea rescatable porque se nota a leguas la diferencia. Y es que el trabajo laborioso que hacen las artesanas para confeccionar este traje no es algo que un sistema tecnológico pueda superar ni igualar.

La creatividad con la que se realizan las labores es mucha; ni hablar de las prendas ni de los tembleques. Lo mejor es no inventar y pagar una sesión real.