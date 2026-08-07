¿Murieron las normas de cortesía?

Con los avances tecnológicos y el ritmo tan acelerado en el que vivimos, parece que a la gente se le olvidan las normas de cortesía que nuestros padres nos enseñaron de niños. Es increíble cómo uno entra a un lugar, da los buenos días y nadie responde; algunos hasta se te quedan mirando como si fueses un “bicho raro”.

¿En qué momento se perdieron las buenas costumbres? Ni hablar cuando te comunicas con alguien por WhatsApp o cualquier medio digital, pues algunos ni siquiera contestan. Al final, como dicen los abuelos: “lo cortés no quita lo valiente”.