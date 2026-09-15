No disminuyen las estafas digitales

El problema de las estafas virtuales continúa, y la idea de que solo las figuras públicas o famosas están en la mira de los ciberdelincuentes es un mito. A cualquier persona le pueden hackear el WhatsApp u otra app si no toma las precauciones debidas.

Familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden convertirse en víctimas de estas redes criminales, que terminan secuestrando cuentas para solicitar dinero a nombre del afectado. Por ello, es clave estar atentos a los mensajes recibidos, evitar abrir enlaces sospechosos y jamás transferir dinero sin antes verificar por otra vía la identidad real.